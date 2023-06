La Selección Mexicana de futbol rescató empate a dos ante Camerún en el juego amistoso celebrado anoche en San Diego, California con gol de último minuto del lateral, Kevin Álvarez, el otro tanto fue de Israel Reyes, mientras que por los africanos que siempre estuvieron arriba en la marcador anotaron, Bryan Mbeumo y Toko Ekambi.

Álvarez dijo estar feliz por conseguir su primer tanto con la selección

“Muy contento de aportar para el equipo y evitar salir con la derrota, fue algo bonito para mi, un gol muy emotivo ya que es mi primer gol en selección y a disfrutar”.

El entrenador Diego Cocca, aseguró que sacó buenas conclusiones para lo que viene.

“Este partido nos demuestra que todavía tenemos que corregir y mejorar muchas cosas; los dos goles de ellos fueron errores nuestros, pero la actitud del equipo me ha gustado, el equipo con balón y tácticamente me ha gustado fue superior al rival, así que saco muy buenas conclusiones para lo que viene. Si fue duro el encuentro y la idea que estamos tratando de transmitir es la de ser competitivos y no nos gusta perder”.

Después de los amistosos ante Guatemala y Camerún, el TRI sigue sin convencer bajo el mando del entrenador Diego Cocca, aunque se mantiene invicto con marca de tres empates y dos victorias, ahora disputará las semifinales de la Nations League y la Copa Oro.

(Por Manuel Trujillo Soriano)