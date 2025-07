Con todo y el arancel impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos, el jitomate mexicano seguirá exportándose a la Unión Americana, pero se tomarán algunas medidas en apoyo a los productores, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El jitomate mexicano va a seguir exportándose aún con el arancel, porque no tiene sustituto. Entonces, número uno, no estamos de acuerdo; número dos, de todas maneras se va a seguir exportando el jitomate mexicano; y número tres, yo espero que la próxima semana podamos anunciar una serie de acciones que vamos a desarrollar con todas las asociaciones y todos los productores de jitomate. No quisiera adelantar, pero son en el marco del Plan México y vamos a dar distintas opciones a los productores de jitomate de nuestro país y a seguir peleando en Estados Unidos”.

Hay que recordar que ocho de cada diez jitomates que se consumen en Estados Unidos son producidos en México, particularmente en Sinaloa. (Por Arturo García Caudillo)