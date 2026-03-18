Del 7 al 9 de septiembre, México será sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo, así lo anunció la secretaria del ramo, Josefina Rodríguez.

“Sale por primera vez de Europa, ha estado dos veces en España y en Croacia, sale del continente y llega a nuestro país. Será el 7, 8 y 9 de septiembre, será en el Autódromo Hermanos Rodríguez, habrá diferentes recorridos turísticos para nuestros afiliados, los 500 de la ONU Turismo, habrá más de 40 potencias de talla global en el tema deportivo”.

Por otro lado, informó que en enero de 2026 se alcanzó un nuevo récord histórico de visitantes extranjeros con 8.84 millones, es decir, un 10 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, alcanzándose una derrama económica de más de 3 mil millones de dólares. (Por Arturo García Caudillo)