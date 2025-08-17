En la jornada dominical de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025; México ganó medalla de oro por conducto de Paulo Strehlke, quien cumplió con las expectativas y dominó la prueba de 10 km en Natación de Aguas Abiertas para quedarse con el primer lugar y colgarse la presea áurea con tiempo de con un tiempo de 1:50:01.
En el ciclismo modalidad ruta varonil, José Antonio Prieto le dio a México su oro numero 15 con un tiempo de 3:18:34.
El mexicano Alec Vázquez ganó la presea de plata en Fórmula Kite varonil de la Vela, tras completar cuatro regatas con 7 puntos.
En el Taekwondo Poomsae, Brisa Alekc logra la medalla de plata en poomsae individual tradicional femenino y en dobles mixto, Obed Martínez y Brisa Alekc conquistaron el bronce.
Al momento México suma 62 medallas de las cuales 15 son de oro, 23 de plata y 24 de bronce y sube al cuarto lugar del medallero general. (Por Manuel Trujillo Soriano).
México sube al cuarto lugar en el medallero de Asunción 2025
