En la jornada dominical de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025; México ganó medalla de oro por conducto de Paulo Strehlke, quien cumplió con las expectativas y dominó la prueba de 10 km en Natación de Aguas Abiertas para quedarse con el primer lugar y colgarse la presea áurea con tiempo de con un tiempo de 1:50:01.

En el ciclismo modalidad ruta varonil, José Antonio Prieto le dio a México su oro numero 15 con un tiempo de 3:18:34.

El mexicano Alec Vázquez ganó la presea de plata en Fórmula Kite varonil de la Vela, tras completar cuatro regatas con 7 puntos.

En el Taekwondo Poomsae, Brisa Alekc logra la medalla de plata en poomsae individual tradicional femenino y en dobles mixto, Obed Martínez y Brisa Alekc conquistaron el bronce.

Al momento México suma 62 medallas de las cuales 15 son de oro, 23 de plata y 24 de bronce y sube al cuarto lugar del medallero general. (Por Manuel Trujillo Soriano).