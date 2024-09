Con varios cambios en su alineación en relación al juego anterior, La selección mexicana enfrentará hoy a Canadá en su segundo compromiso amistoso de la fecha FIFA en el AT&T Stadium; el entrenador Javier Aguirre explicó los movimientos que hará en su cuadro.

“Si,sí,sí están este… si fuera un torneo en el que necesitas los puntos para mañana tal cual jugarían te lo garantizo, pero no los voy a arriesgar, no van a jugar, juegan en lugar de Quiñones juega el Chino, en lugar de Chávez juega Lira y así ya con el portero que quito que juega Malagón ya tienen a esos 3 jugadores para que ya no me pregunten”.

Otro ajuste será en la central donde Víctor Guzmán jugará en lugar de Cesar el “Cachorro” Montes quien viajo a Rusia para cerrar su fichaje con el Locomotiv de Moscú.

El “Vasco” dijo que no le preocupa que la ventada de entradas para este encuentro este floja, tras la pobre asistencia que se registró en el juego anterior contra Nueva Zelanda en Pasadena.

(Por Manuel Trujillo Soriano)