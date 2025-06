Este sábado la Selección Mexicana a las 8.15 de la noche buscará el pase a las semifinales de la Copa Oro, cuando se enfrente a Arabia Saudita.

El equipo mexicano entrenó en San Diego, y luego realizó el viaje a Glendale, Arizona, sede del juego.

En conferencia de prensa Javier Aguirre técnico del equipo azteca dijo que no será sencillo el juego.

“Nada fácil, pero vamos a trabajar para hacer bien las cosas, será un juego donde además podemos verlo como preparación al Mundial. En el funcionamiento colectivo ofensivo, hemos hecho cosas interesantes, no hemos cristalizado ese buen hacer, superamos líneas, hacemos todo y por un detalle técnico todo se va a la basura, en eso me enfoque, en los detalles técnicos, que echan a perder lo técnico, defensivamente creo que el equipo ha mejorado defensivamente, nos enfocamos hacia adelante”.

Previamente a las 5:15 de la tarde Panamá se medirá a Honduras donde el arbitraje estará a cargo de la mexicana Katia Itzel García. (Por Martín Navarro Vásquez)