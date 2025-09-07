La delegación mexicana brilló este domingo en el Campeonato Mundial de Tiro con arco, con sede en Gwangju, Corea del Sur. Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo se llevaron la presea de Oro al vencer 236-231 a los Estados Unidos en la final del equipo femenil, modalidad arco compuesto. El conjunto azteca se consolida pues en el año lleva varios éxitos.

Por su parte en un emocionante duelo que se definió hasta la última flecha, Andrea Becerra y Sebastián García ganaron bronce en equipo mixto al imponerse 158-157 a China Taipei. (Por Martín Navarro Vásquez)