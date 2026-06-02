México ya produce mosquitos para combatir los casos de dengue, zika y chikungunya, así lo informa el secretario de Salud, David Kershenobich.

“Estamos desarrollando mosquitos que se infectan con una bacteria que se llama Wolbachia y que inactiva el virus del dengue. Lo empezamos en Yucatán y Baja California Sur, y con esa estrategia estamos avanzando para tener nuevos laboratorios de mosquitos con Wolbachia en Tabasco, Oaxaca, Morelos, Aguascalientes y Jalisco. Si logramos cambiar toda la población de mosquitos, hay países que han logrado en tres años erradicar el dengue”.

Al mismo tiempo, se trabaja en la creación de las vacunas contra el dengue. Por cierto, entre enero y mayo de este año se han presentado mil 140 casos con signos de alarma; dos mil 136 casos en total; y han fallecido cuatro personas. (Por Arturo García Caudillo)