Los Delfines de Miami derrotaron por 16-13 a los Commanders de Washington en tiempo extra, en juego de la Semana 11 de la NFL celebrado este domingo en el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.

Malas decisiones y la poca eficacia de las ofensivas provocaron que otro juego más de la temporada regular de la NFL se decidiera en tiempo extra. El pateador Riley Patterson fue el héroe al conectar un gol de campo para de esta manera sellar el triunfo de Miami que deja su marca en 4-7, mientras que Washington se queda con 3-8.

La Liga informó que 78 mil 610 aficionados se dieron cita en el Bernabéu. En el que fue el séptimo y último juego de la campaña regular fuera de Estados Unidos. (Por Manuel Trujillo Soriano)