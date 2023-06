Una noche de romanticismo se vivió este lunes con la presentación en Guadalajara de Michael Bolton en el Auditorio Telmex.

El cantante llegó al escenario minutos después de las 9:00 de la noche, acompañado de cinco músicos y dos coristas con quienes interpretó éxitos como “When a Man Loves a Woman”, “To Make You Feel My Love” y “To Love Somebody”.

El estadounidense no necesitó una importante producción ya que, con su voz y carisma, además de su talento fueron suficientes para que las poco más de cinco mil personas quedaran satisfechas del show.

Durante la velada y entre canciones, respondía los “te amo” que su público le gritaba.

Luego de interpretar las 18 canciones programadas, Michael Bolton cerró su presentación con el tema “Georgia” y con su público de pie. (Por Katia Plascencia Muciño)