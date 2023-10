El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, afirmó que el proceso de migración de calandrias impulsadas por caballos a calandrias eléctricas será paulatino en los próximos meses.

El edil afirmó que no se pueda acatar la propuesta de los operadores que las calandrias eléctricas les sean entregadas de manera definitiva, pues por tratarse de patrimonio municipal, sólo existe la figura de comodato.

“La figura que se tiene para este tipo de trabajo son los comodatos. Se les está entregando a 99 años, o sea creo que es algo, pues muy benéfico para ellos. Y no se les puede regalar porque es un patrimonio público es como si después vienen el grupo de taxistas y nos piden que también les regalemos los taxis con recursos públicos, no podemos”.

Aseguró el funcionario que si hubo una socialización con los calandrieros desde hace muchos años, pero fueron cuatro quienes se negaron a migrar a las calandrias eléctricas.

Afirmó que se tomó la decisión de buscar un acuerdo con el Gobierno del Estado para crear una bolsa de 14 millones de pesos y de ahí adquirir las 39 calandrias faltantes en esta migración. (Por José Luis Escamilla)