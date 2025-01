La gran mayoría de migrantes que actualmente se encuentran en alguno de los tres albergues dirigidos por el sacerdote Alberto Ruiz Pérez, decidieron quedarse en Jalisco tras la agresiva política migratoria del nuevo presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

Aquellos que pararon en nuestro estado con el objetivo de llegar al país vecino, ahora ven una mejor opción laboral y de vida en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Yo salí de Guatemala y me vine huyendo y llegué a Tapachula; en Tapachula nos agarró la mafia pero pudimos pagar. No, hay mucho peligro, para qué arriesgarse, Yo sé que tenemos mucha necesidad pero nos arriesgamos demasiado, hay mucho peligro para nosotros. Aquí me pienso quedar porque es la mejor opción con mis cinco hijos y mi esposo”.

La Casa del Migrante ya se prepara para recibir a las personas de flujo migratorio de Centroamérica, Sudamérica y África, así como también a flujo migratorio de retorno en el que la mayoría serán connacionales.

Entre los tres albergues hay la capacidad máxima para recibir a 240 personas. (Por Edgar Flores Maciel)