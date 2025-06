El Ayuntamiento de Zapopan no desalojará a las familias asentadas en zonas de riesgo, pero prevé entregar entre esta semana y la próxima alrededor de dos mil apercibimientos para que de manera voluntaria se retiren, explica el presidente municipal, Juan José Frangié.

“Porque nosotros no podemos llegar a desalojar así, por así, con la fuerza pública no, de ninguna manera. Entiendo la necesidad de la gente en la parte económica y que lo que buscan es un lugar donde puedan vivir, pero el riesgo que pueden correr en una noche que se venga un tormentón y se venga una avalancha, pues se los va a llevar, porque hay unos límites que marca la ley que tienen que estar a creo que 15 metros de cada lado de arroyo y hay algunos que están casi a la orilla de este arroyo”.

Lamenta que durante el recorrido de ayer por la zona sur, se detectarán con basura, muebles y escombro, canales que ya habían sido desasolvados ante la cercanía de las lluvias. Personal municipal trabajará a marchas forzadas esta semana para limpiarlos de nuevo. (Por Gricelda Torres Zambrano)