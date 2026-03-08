Las dos manifestaciones que se realizaron este domingo en Guadalajara en conmemoración por el 8M, concluyeron con la asistencia de miles de participantes, quienes levantaron la voz contra todas las violencias hacia las mujeres.

La más numerosa salió del Parque Morelos y fue encabezada por familias de desaparecidos y de feminicidios, en demanda de justicia.

El fuerte operativo de seguridad mayoritariamente femenino, no evitó que se vandalizaran sucursales bancarias, negocios, se quebraran los cristales del Musa e intentaran quemar parte de un toldo de la explanada de la UdeG.

Algunas mujeres vestidas de negro echaron abajo parte de la malla ciclónica del Parque Revolución. (Por Gricelda Torres Zambrano)