El Grupo Minero Bacis reportó públicamente el robo de 33 toneladas de concentrado de oro y plata, valuadas en aproximadamente 23 millones de dólares; sin embargo, no formalizó una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco, confirmaron autoridades estatales.

El tractocamión que transportaba la carga —propiedad de una empresa ajena a la minera— fue hallado vacío en el municipio de Acatlán de Juárez, sin rastro del material.

La Fiscalía indicó que no existen pruebas concluyentes de que el hurto ocurriera en territorio jalisciense y señaló que no se presentó manifiesto de la mercancía robada.

El caso fue turnado a instancias federales, mientras que el vehículo permanece bajo resguardo del Ministerio Público.

La empresa, relacionada con un expresidente de la Cámara Minera, suspendió temporalmente sus operaciones y calificó el hecho como un perjuicio para la economía nacional. (Por Edgar Flores Maciel)