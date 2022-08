Que es un video viejo que fue reciclado, el que ha hizo viral ayer, donde aparecen policías del municipio de Concepción de Buenos Aires sometidos por el crimen organizado, señala el gobernador, Enrique Alfaro.

“Es un tema ya viejo que la verdad es lastimoso que hay quienes quieran sacarlo para -¿se lo reciclaron?- Por supuesto es un tema ya viejo y ya se habló mucho. No, no, no ya”.

Respecto al seguimiento de las investigaciones y si habría detenciones sobre la quema de camiones y los bloqueos de la semana pasada, el mandatario respondió que la Fiscalía se hace cargo, lo que si buscará dijo, es mayor coordinación con la Federación en este tipo de operativos. (Por Claudia Manuela Pérez)