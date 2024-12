La confrontación entre los líderes del Senado y la Cámara de Diputados, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, respectivamente, fue minimizada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien les hizo un llamado para que no se peleen por dinero.

“Pueblo, pueblo, pueblo, que nunca se les olvide quién los eligió. Nunca. Su responsabilidad es con el pueblo, no con los otros diputados o diputadas. Por eso mi llamado a nuestros compañeros del movimiento es regresen a sus territorios, no permanezcan tanto tiempo ahí en las cámaras. Digo, tienen la función de legislar, pero váyanse al territorio. Ahí van a escuchar realmente las necesidades del pueblo”.

Aseguró que hay unidad al interior de su movimiento y que por tanto, este diferendo por el presupuesto del Senado, se va a resolver, porque no puede ser un tema de recursos el que lleve a la ruptura y la discusión. (Por: Arturo García Caudillo)