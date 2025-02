La revictimización de las familias de desaparecidos por parte de los Ministerios Públicos es un patrón de conducta en la mayoría de los casos, sostiene la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez González, quien este jueves rindió su informe 2024.

“Es un constante actuar de los ministerios públicos, hay muchos cambios, no les dan información, les limitan mucho el acceso a las carpetas, ellos no tienen conocimiento pleno de cómo están trabajándose, también el trato que les dan a veces no es digno, no es el esperado o cuando llegan ya que están con el objetivo de encontrar a su familiar desaparecido, que llegan al Semefo a veces, que no se les da la atención inmediata, que no se les atiende para hacer las confrontas de manera adecuada”.

Al considerar como prioritaria esta agenda, recordó que Derechos Humanos emitió tres recomendaciones concentradoras con alrededor de 108 quejas de familiares de desaparecidos de 2013 a 2022. Los puntos recomendatorios son más de 300. (Por Gricelda Torres Zambrano)