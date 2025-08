Algunos de los actores de la película Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas, visitaron Guadalajara para promocionar la cinta. Esta es la tercera entrega de la historia que narra la relación entre los dos grupos de trabajo en una empresa con la que todos se van a identificar, así lo mencionó Alejandro de Marino, protagonista de la cinta:

“Creo que es una película ambiciosa, pero no es pretenciosa, porque nosotros seguimos conservando como equipo, como elenco, como producción, como todo, esa necesidad de conectar con la gente, desde esa chispa, y esa cosa que nos pasa a todos y con la que todos se van a identificar, no creo que haya personas que conozcas o no conozcas Vegas seas mirrey o seas godín, que no vayas a atacarte de la risa, y a decir eso lo vi, eso me pasó o eso me podría pasar”.

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas, es dirigida por Chava Cartas y tendrá su estreno nacional el próximo 14 de agosto en salas de cine. (Por Katia Plascencia Muciño)