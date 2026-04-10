La cápsula Orión de la misión Artemis II amerizó con éxito en el océano Pacífico, cerca de San Diego, California, tras completar una histórica travesía alrededor de la Luna.

La tripulación, integrada por cuatro astronautas, se convirtió en la primera en más de 50 años en orbitar el satélite y recorrer su cara oculta.

Durante el reingreso, la nave enfrentó un apagón de comunicaciones por el calor extremo, antes de desplegar 11 paracaídas para un descenso controlado.

La misión sienta bases para futuras expediciones lunares y a Marte.