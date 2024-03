El grupo Moderatto llega a Guadalajara para despedirse de sus seguidores con la gira “Adiós Amigos”, un tour de solo cinco conciertos con los que la agrupación deja en claro que no hay peleas o distanciamientos, simplemente fue una decisión que tomaron los cinco integrantes, así lo mencionó Roy, integrante de Moderatto.

“Los cinco queremos parar, porque las bandas normalmente paran, es algo normal, tú ponte a pensar en bandas que ni siquiera anuncian que se retiran, que se despiden, ni nada, porque ellos encontraron ese ritmo desde hace años, en los cuales sacan un disco, hacen una gira enorme y luego descansan tres o cuatro años, a mí me parece súper sano eso y me encantaría que Moderatto entrar en esa lógica”.

Moderatto se presentará este sábado 9 de marzo al Auditorio Telmex, donde dijeron, realizarán un extenso recorrido por cada uno de los discos que lanzaron en 23 años de trayectoria. (Por Katia Plascencia Muciño)