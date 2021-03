La cantante Mon Laferte comparte con Notisistema su experiencia de haber grabado con la Arrolladora Banda el Limón, una nueva versión de su tema Se me va a quemar el corazón y como quedó encantada con el resultado.

“Qué experiencia, yo nunca había estado tan cerca de la música de banda, la conocí no hace mucho tiempo, debo decir, el que me llevó por este mundo es uno de los productores musicales de mi álbum que es Manu Jalil, que a él le encanta la música de banda. Quince, veinte personas tocando con la tuba, es una locura, está loco pero está increíble”.

El video de esta canción fue grabado en una cantina tradicional de Guadalajara y a 5 días de su estreno, cuenta con casi 900 mil reproducciones. (Por Paco Morales)