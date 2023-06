En su último día como presidente de la Junta de Coordinación Política, el legislador zacatecano, Ricardo Monreal, confirmó que sea cual sea el resultado del proceso interno de Morena para elegir a su candidato presidencial, él no volverá a ocupar su escaño en la Cámara Alta.

“Decidí participar porque es en serio, no estoy titubeando, no estoy simulando. Es en serio mi participación y si no puedo lograrlo, tengo que pagar las consecuencias de mi aventura y de mi decisión política; tengo que afrontarlo y yo no creo que regrese, porque habrá ya una nueva dinámica en el Senado y otros actores que estén enfrentando los problemas del Senado y los retos del Senado”.

Dijo estar consciente de lo que implica su decisión de inscribirse como aspirante a la candidatura, y contento con Dios, porque le ha permitido tener todo y llegar hasta este momento en el que podría pasar de ser hijo de campesinos a contender en las Grandes Ligas de la Política. (Por: Arturo García Caudillo)