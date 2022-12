A cuatro días de los hechos, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que el voto particular que presentó en contra del Plan B en materia electoral del presidente López Obrador, no es un asunto político oportunista o coyuntural, sino una defensa de la Constitución, del Estado de Derecho y de la democracia.

“No es un asunto oportunista o coyuntural, es la Constitución y en ello me sostengo. No fue motivado para buscar espacios políticos en la oposición, ni siquiera espacios políticos en la estructura del poder. No es eso. Mi motivación es la defensa de la Constitución”.

Reiteró que lo aprobado en el Congreso presenta al menos 21 rasgos de inconstitucionalidad mediante los cuales se viola la equidad en la contienda, la geografía electoral, la certeza y seguridad jurídicas y la disposición del personal calificado necesario para el desarrollo de las labores del INE. (Por Arturo García Caudillo)