En el marco del sexto aniversario de la Guardia Nacional, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que su creación fue una de las mejores medidas aprobadas por el Congreso y consideró que de no haber permitido su incorporación a la Sedena, ya se hubiera echado a perder.

“Me siento muy contento y muy orgulloso del trabajo que viene realizando la Guardia Nacional, todos sus elementos. Si no hubiese sido así, si no le hubiésemos otorgado el rango de disciplina militar y el mando operativo a Sedena, ya se hubiera echado a perder como otras instituciones que en su momento no cumplieron su función. Ahora la Guardia Nacional está cumpliendo su función con los mexicanos y cada vez va a ser mejor”.

Asimismo, dijo estar seguro que la Guardia Nacional seguirá creciendo ya que está apenas es su primera etapa. (Por Arturo García Caudillo)