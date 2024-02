Tras el asesinato en Fresnillo, de dos de sus familiares, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dice no sentir temor por su seguridad personal.

“No, no, no me siento amenazado. De hecho no tengo seguridad, nunca he tenido. Tengo en el servicio público, ya voy a ajustar, 45 años y nunca he tenido seguridad. Incluso, ni aquí en el Senado. El único que me acompaña es quien me ayuda a manejar. Ni en mi casa, que es casa de todos, ni en ninguna parte tengo seguridad. Y no voy a cambiar. —¿Se siente amenazada su familia? —Me siento muy bien en mi país y siento que vamos a recuperar la paz y la tranquilidad”.

Aseguró que la percepción sobre violencia e inseguridad, tras el asesinato de sus familiares cambió, aunque, de acuerdo a las cifras oficiales, los índices de violencia en Zacatecas han descendido en la actual administración local, a cargo de su hermano David. (Por Arturo García Caudillo)