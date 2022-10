Absolutamente nada qué ocultar, así respondió el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ante las amenazas de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien anunció que hará públicos algunos audios de conversaciones telefónicas comprometedoras del zacatecano.

“Yo he sido espiado durante muchos años por el PRI y por el PAN cuando era opositor. Y aunque me espiaron toda mi vida, nunca sacaron una declaración, porque sabían que no estaba haciendo nada ilegal. Ahora es lo mismo. Lo paradójico es ahora cuando somos gobiernos, en un proceso de transición política que estamos luchando por eso”.

Y aunque el espionaje está catalogado como delito, dijo que mientras no se configure la violación a la Ley, él no hará nada para afectar a la gobernadora, a la cual, dijo, tiene en buena estima. (Por Arturo García Caudillo)