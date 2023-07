El aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia de México, Ricardo Monreal, señala que en unos días presentará una propuesta en materia de seguridad.

Luego de reunirse con empresarios jaliscienses en la Cámara de Comercio de Guadalajara, reconoce que la seguridad es una de las principales agendas.

“Yo le diría que en el tema de seguridad voy a presentar una propuesta muy seria, ahora que voy a estar en la Ciudad de México. Es reforzar la seguridad y es la preocupación de ciudadanos de vivir en paz y de no estar sometidos a grupos criminales que los extorsionan o los amenazan es un planteamiento en la mayoría de los estados”.

Reitera que no tiene un plan “B” y de no ganar la candidatura se sumará al proyecto del triunfador, según el acuerdo con el partido. (Por Claudia Manuela Pérez)