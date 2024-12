Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2025, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que esto se logró gracias a que el partido en el poder y sus aliados impusieron su mayoría y evitaron escuchar a los opositores.

“Sí, ejercemos nuestra mayoría porque no nos vamos a detener para defender a la Patria, a pesar de sufrir embates temporales, discursivos y violentos, les vamos a responder con la prudencia y la sensatez. No lo vamos a admitir, porque nos asiste la razón histórica, nos asiste la razón moral”.

Y es que el PEF 2025 se aprobó en tiempo récord, en una sesión de menos de doce horas, pero entre insultos y conatos de bronca que al final no pasaron a mayores. (Por Arturo García Caudillo)