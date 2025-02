El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, se deslindó de cualquier relación con el abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, Juan Pablo Penilla.

“No, yo le aseguro, le doy mi palabra, créanme, no tenemos ninguna relación ni con él ni con nadie que tenga presunción o vínculos de comisión de delitos. No. Morena en la Cámara de Diputados actúa con estricta responsabilidad, aunque diario nos reunimos con mucha gente que viene aquí a la Cámara. Yo salgo o cualquiera de nosotros sale a mítines o a reuniones, o a entrevistas o a conferencias y la gente te pide una fotografía, te pide una selfie y evidentemente tú lo haces aún cuando no conoces a las personas”.

En la Cámara de Diputados, reiteró, se actúa con honestidad y honradez y no tienen nada que ver con personas que comentan delitos. (Por Arturo García Caudillo)