Tras reunirse en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reiteró su deseo de buscar la candidatura presidencial y de mantenerse en Morena hasta el final de sus días.

“Es que ahí voy a seguir hasta que me muera. ¡Ah, no! Pues si cambia de nombre, la muerte me sorprenderá antes. No, no. La expresión es: voy a continuar en Morena. ¿Pase lo que pase? Aquí voy a estar. Es mi decisión”.

Sobre el encuentro con el Primer Mandatario, aseguró que fue muy afortunado y sirvió para reforzar su amistad. (Por Arturo García Caudillo)