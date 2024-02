En la continuación de la fecha 5 del Torneo de Clausura de la Liga MX, ayer se disputaron 5 partidos. En el estadio Azteca, América y Monterrey dividieron puntos al empatar a un gol para provocar triple empate en la cima de la clasificación, donde además de estos dos equipos se encuentran los Tigres.

Diego Valdés marcó el gol de las Aguilas y Sergio Canales anotó por los Rayados, la igualada dejo satisfecho al entrenador de las Aguilas, André Jardine.

“Yo salgo satisfecho porque en el primer tiempo tuvimos más oportunidades de gol, fallamos en momentos importantes que normalmente mis jugadores no fallan. También me deja infelicidad en el gol de Monterrey, era un gol bastante evitable, pero buenas sensaciones de controlar a un rival que tiene mucha jerarquía”.

Por su parte, Tigres ganaba 2-0 a Pumas pero con doblete de Guillermo Martínez los Capitalinos sacaron el empate a dos goles del estadio Universitario de Nuevo León; por los Norteños anotó también un doblete, Nico Ibáñez para sentenciar el 2-2. El entrenador Robert Siboldi no salió conforme.

“Claro que no estamos contentos, no estamos conforme, pero creo que fue un buen partido nos fuimos al frente en el marcador, luego el equipo siguió buscando el segundo, no nos echamos atrás a cuidar el marcador, creo que intentamos seguir atacando buscando el segundo gol lo conseguimos y después nos quedamos un poquito por eso la sensación de que no quedamos conformes porque teníamos un marcador de 2 goles y que lo tendríamos que haber manejado de otra manera sin lugar a duda”.

En tanto que, Toluca goleo 4 por 1 a León en el Nemesio Diez en el debut de Alexis Vega con los Choriceros que arrasaron desde el primer tiempo con goles de: Juan Pablo Domínguez, doblete del Uruguay, Federico Pereira y la anotación de Vega en la Recta final del duelo. Nico el “Diente” López descontó por los Panzas Verdes. El técnico de los Diablos Rojos, Renato Paiva, quedo satisfecho con el funcionamiento de su equipo.

“La segunda parte me deja muy satisfecho de que la afición esté contenta porque también sufren, también apoyan el último partido aunque hemos jugado muy bien no lo ganamos y esto es de victorias entonces me deja muy satisfecho ver la sonrisa de los aficionados de Toluca”.

Mientras que Pachuca sumó de a tres puntos, al derrotar por 3-2 a los Xolos de Miguel Herrera en el estadio Hidalgo de la Bella airosa con tantos de: Miguel Rodríguez, Oussama Idrissi y José Rondón; por los Xolos que no conocen la victoria tras disputadas 5 fechas, anotaron Christian Rivera y Carlos González.

Y los Bravos de Juárez dejaron escapar el triunfo en los minutos finales y se tuvieron que conformar con empate a 2-2goles ante Necaxa. Por los fronterizos, Michael Santos anotó un doblete, pero José Paradela y en el último minuto Edgar Méndez sentenció el 2-2 en la frontera.

