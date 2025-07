El Monterrey lo intentó, pero no pudo y quedó eliminado del Mundial de Clubes al perder 2 goles por 1 con el alemán Borussia Dortmund, en juego que se celebró en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

Con un doblete del francés Serhou Guirassy el Borussia se puso adelante 2-0 y al iniciar el segundo tiempo Germán Berterame descontó por los Rayados, que ya no pudieron clavar el del empate.

El técnico de Rayados Domenec Torrent comentó:

“Los jugadores han jugado muy bien, tuvimos muchas oportunidades de gol, estoy orgulloso de cómo hemos terminado el partido, nos ha faltado el gol. Somos Rayados y queremos ganar, pero ante los alemanes, tienen dos y las meten. Creo que lo hemos hecho muy bien, pero al final el resultado es el que es, pero mis jugadores lo han hecho todo bien, no nos alcanzó, pero orgulloso del trabajo del trabajo que han hecho”.

En lo económico a Rayados le fue bien al recibir como premio 21 millones de dólares, pero hubiera ganado 13 más si hubiera avanzado. (Por Martín Navarro Vásquez)