Monterrey derrotó por 2-1 al Mazatlán en el cierre de la Jornada 11 del Torneo de Clausura de la Liga MX con anotaciones de Gerardo Arteaga y German Berterame, por los Mazatlecos descontó, Luis Amarilla.

Al entrenador de los Rayados, Fernando Ortiz, no le gustó como jugó su equipo.

“Siempre habrá cosas que corregir, en líneas generales no me gustó como jugamos es la realidad, sacamos un resultado positivo ante un gran rival, no nos olvidemos que este rival hizo partido a muchos equipos y ha ganado a otros equipos que considerábamos que estaban allá arriba, entonces de lo que yo vi rápido al no estar conforme le ganamos a un gran rival”.

Con el triunfo Monterrey llegó a 25 puntos y amanece como líder invicto del futbol mexicano, seguido por América con 24, Cruz Azul y Pachuca con 22 unidades cada uno. (Por Manuel Trujillo Soriano)