El Monterrey confirmó la contratación del mediocampista, Sergio Canales de 32 años, quien llega a los Rayados procedente del Real Betis de España en donde fue despedido hoy mismo con una conferencia de prensa, en la que lloró y dijo que soñaba con retirarse en este club, pero que el cambio le vendrá bien.

“El Betis es el club más importante de mi carrera lo llevo diciendo mucho tiempo, cuando renové y hasta hace no mucho mi sueño era retirarme aquí y lo digo bien claro y sin miedo, pero bueno entiendo que es una decisión muchas veces complicada de entender para la gente, pero el año pasado fue el más duro de mi carrera, me costó muchísimo y sinceramente esta decisión me costó muchísimo esta muy meditada, creo que es lo mejor, un clico se ha terminado se lo comuniqué al club a final de temporada y creo que es lo mejor para todos estoy eternamente y agradecido”.

El director deportivo del Monterrey, José Antonio “Tato” Noriega viajo a España para cerrar el fichaje volante ofensivo, en una de las contrataciones más importantes del mercado de verano para el futbol mexicano.

(Por Manuel Trujillo Soriano)