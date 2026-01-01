Monterrey ganó el Cuadrangular de pretemporada Copa Centenario celebrado en el estadio Jalisco al derrotar anoche en la final por 2-1 al Atlas, con goles de Omar Gálvez y Germán Berterame. Por los Rojinegros anotó Jorge San Martín.

Chivas jugó con suplentes y se quedó con el tercer lugar, al derrotar por 3-1 a los Leones de la UdeG con tantos de Ricardo Marín, Sergio Aguayo y Yael Padilla.

La mala noticia fue la grave la lesión de rodilla que sufrió el jugador de los Leones, Carlos Fierro, la cual lo deja fuera del próximo torneo.

Mientras tanto en el norte, la Jaiba Brava de Tampico, campeón de la liga de Expansión le anotó dos goles en menos de 5 minutos al Cruz Azul para vencerlo por 2-1 quedarse con la Copa Altamira. (Por Manuel Trujillo Soriano)