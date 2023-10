Con gol en tiempo de compensación el Monterrey venció un gol por cero a los Pumas, en juego celebrado en el estadio de Ciudad Universitaria por la fecha 13 de la Liga MX.

Cuando parecía que se escribiría el empate sin goles, apareció al minuto 93 Alfonso “Ponchito” González para anotar el gol del triunfo para los Regios.

“Es verdad que no hicimos un buen partido, pero no merecíamos perder, pero hay que aceptar la derrota, nos duele mucho la derrota, pero no te puedes descuidar. Cuando toca ganar o toca perder, con la misma humildad y la misma intensidad. Perder es parte del camino, este cachetazo, este golpe tiene que servir para mejorar y para entender que se puede perder en el último minuto, en el minuto cuatro, es un aprendizaje. No nos podemos lamentar por la derrota tenemos que seguir porque como digo siempre, las cuentas las haremos al final”, dijo el técnico de la UNAM Antonio Mohamed. (Por Martín Navarro Vásquez7FotoRayados)