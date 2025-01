Las ciudades de Monterrey y Vancouver fueron descartadas por FIFA como sede para el sorteo del Mundial 2026, informó Alejandro Hütt, Host City Manager de la Sultana del Norte rumbo a la Copa del Mundo del próximo año.

“No nos va a dar la sede del sorteo. FIFA ya nos comunicó a nosotros y a Vancouver que están tomando una decisión por otro camino. No va a ser Monterrey, no va a ser Vancouver; seguramente va a ser otra ciudad d Estados Unidos que no es sede mundialista. Por una decisión de estrategia mediática, comercial de FIFA. Evidentemente cuando recibimos esa confirmación por escrito claro que nos dolió”.

Indicó que ahora sólo queda esperar el anuncio de la FIFA sobre que ciudad tendrá el sorteo.

El estadio del Monterrey será sede de cuatro partidos del Mundial, tres serán de la fase de grupos (14, 20 y 24 de junio del 2026); y el otro dieciseisavos de final. (que se celebrará el 29 de junio).

(Por Manuel Trujillo Soriano)