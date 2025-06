Acusa el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, de tener escondida la reforma en materia de salarios mínimos.

“El señor Noroña van, no sé, dos meses o tres que tiene escondido en un cajón la reforma de salario mínimo profesional, que ya debió haber sido. —¿La declaratoria? —La declaratoria. Ahí la tiene escondida. Esa declaratoria que basta que la haga. Y ahí va el aumento al salario mínimo más allá de la inflación. Son enemigos del pueblo. Pero no solamente eso, los policías de este país duplicarían su sueldo si entra en vigor esa reforma constitucional que tiene escondida Noroña y que nos han dicho varios de Morena ‘no hay dinero, por eso no la publica’”.

Por eso recriminó también a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque se manifiesta y pone de cabeza la Ciudad de México, pero sólo busca beneficios para sus agremiados y no incluye al resto de los maestros y una de sus demandas es precisamente la de los salarios. (Por Arturo García Caudillo)