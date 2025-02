Morena está preparando un fraude monumental con la elección de jueces, magistrados y ministros, asegura el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira.

“Es previsible que Morena haga un gran operativo para acarrear gente. De hecho, si ustedes se fijan en el acuerdo del INE, se pone algo que no está en la Constitución, que es marcar con número. Está en la ley secundaria pero no está en la Constitución. En la Constitución dice se asentará, es decir, se pondrá el nombre. ¿Para qué?, pues por lo que ha trascendido, pues Morena va a entregar una especie de listado de números para que se llene como si fuera quiniela la boleta. Eso ya lo está preparando Morena pues para tener jueces a modo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues un fraude monumental, monumental”.

A eso se le debe sumar una muy baja participación, pues según las encuestas, no votará más arriba del diez por ciento de la población. (Por Arturo García Caudillo)