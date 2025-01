Ante las acusaciones y adjetivos vertidos por algunos integrantes del partido en el poder, que han llamado traidores a la Patria a los opositores, por no estar de acuerdo en firmar un acuerdo de unidad para respaldar a la presidenta Sheinbaum, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, así respondió.

“Son inaceptables las afirmaciones que hizo el día de hoy el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de las y los diputados, las rechazamos y las condenamos. México vive momentos muy difíciles, en buena parte provocados por Morena. Hago un llamado a la mayoría para que haga lo que predica, que si quiere unidad escuche, atienda, que no se apodere de lo que el pueblo no le dio. Nunca vamos a aceptar ese adjetivo”.

Y si quieren unidad, dice Moreira, entonces la oposición está dispuesta a dialogar y a formar un gobierno de unidad y no un gabinete patético como el actual, que no sabe enfrentar el reto que se nos viene encima. (Por Arturo García Caudillo)