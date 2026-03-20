Respalda el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, las dos iniciativas que envió hace unos días la presidenta Sheinbaum. Se trata de dos propuestas en materia financiera, con las cuales se pretende dar certeza a la inversión.

“Propone que se recupere la flexibilidad del catálogo para otorgar garantías en el cobro de créditos fiscales. La otra gran propuesta es la creación de una nueva ley que se denomina Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo del Bienestar. Y vamos a respaldar el propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum por el bien del país”.

Ambas serán discutidas la próxima semana en comisiones. (Por Arturo García Caudillo)