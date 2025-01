El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, respondió al llamado de unidad que hace Morena a unos días de que Donald Trump asuma como presidente de los Estados Unidos.

“Yo no veo que en Morena se esté trabajando para esa unidad. No es porque uno quiera ser invitado, pero cuando presentas el Plan de Desarrollo, lo mínimo era decirle a las bancadas vengan a escucharlo, pero yo no veo que Morena tenga ganas de esa unidad. La requieren. Y de una vez adelanto, nosotros jamás haríamos algo en contra de nuestro país, nuestro partido es un partido nacionalista, pero Morena tiene que trabajar para que esa unidad tenga corresponsabilidad”.

Y aclaró que como a todo mexicano, no le gustaría ver órdenes ejecutivas por parte del mandatario de Estados Unidos, que dañen a nuestro país, pero queda claro que al partido en el poder le hace falta permitir que la oposición opine, proponga y sea tomada en cuenta. (Por Arturo García Caudillo)