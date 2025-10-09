El coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, negó que la reforma judicial se encuentre detenida, luego de que el gobernador Pablo Lemus propusiera dialogar con las fracciones parlamentarias que impulsaron el dictamen.

“Ya se pasó a primera lectura aquí en el pleno, el proceso no está atorado. Toda la consulta a la ciudadanía ya se realizó por las distintas fuerzas políticas, incluido también el gobernador. Me parece que está reflejado en ello muchas de las inquietudes que estos sectores sociales expusieron”.

El legislador aseguró que existen condiciones para aprobar el dictamen presentado el pasado lunes. (Por Marck Hernández)