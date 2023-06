Porque considera que los ministros de la Corte actuaron de forma facciosa, Morena no quitará el dedo del renglón y presentará una nueva iniciativa de reforma electoral, asegura el coordinador de los senadores del partido guinda, Eduardo Ramírez.

“Sobre todo dejar muy clara nuestra postura. Nuevamente la Suprema Corte de Justicia aplica de manera facciosa la interpretación legislativa, aplica un criterio para ya no entrar al fondo del asunto y definitivamente en un brochazo decir que el procedimiento estuvo viciado. Entonces la Suprema Corte de Justicia no observó prácticamente el fondo del asunto, por eso vamos a volver a insistir como grupo parlamentario, ya no para este proceso electoral, que está próximo a iniciar”.

Explica que entre los temas que incluirán en la iniciativa, está el recorte de recursos para los partidos políticos, limitar el tiempo aire para las campañas y reducir de 9 a 6 meses los procesos electorales. (Por Arturo García Caudillo)