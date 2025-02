La fracción de Morena en el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, acusó esta mañana falta de transparencia en lo que respecta a los permisos de giros restringidos, esto dicen, luego de que se instaló la comisión para este fin, la cual desde hace 5 meses no ha sesionado.

Al respecto, la regidora Mariana Fernández señaló que preocupa que negocios de este giro estén operando sin cumplir los requisitos necesarios, pues en casi medio año no se han hecho las revisiones físicas de los establecimientos para evaluar su se les entrega o no la licencia definitiva.

“Nosotros decimos, ya tenemos un atraso de casi 5 meses donde no se ha otorgado ninguna licencia a ninguno de estos giros. Entonces nos preocupan dos cosas: que todos los establecimientos estén operando con licencias de mes con mes, que digamos tienen un costo, o que hay un tema de falta de transparencia y opacidad, que también te puede prestar un tema de corrupción”.

Los giros restringidos son todos aquellos lugares donde se vende alcohol de baja o alta graduación, como: bares, alitas, antros y terrazas, entre otros. (Por Edgar Flores Maciel)