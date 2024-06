La agresión de ayer contra un funcionario del IEPC por parte de presuntos morenistas no debe ser la nota de los medios de comunicación, sino el robo de los votos del que son víctimas, responden el dirigente nacional de Morena Mario Delgado y la candidata Claudia Delgadillo.

“La gente sorprende a un delincuente electoral porque lo que hizo es un delito. ¿Qué querían? ¿Que lo agarraran a besos? Pues no. La gente se enojó y no lo dejó ir hasta que mostrara lo que traía esa bolsa, todo está documentado, el video, obviamente la gente se enojó, nosotros fuimos para pedirles a todos que se calmaran los ánimos”.

Cuestionada al respecto Claudia Delgadillo dijo desconocer a los dos hombres que abrazaron por el cuello al empleado del IEPC, sin embargo en un video que circula en redes sociales se observa a estas dos personas abriendo y cerrando la camioneta que transporta a la comitiva morenista. (Por José Luis Escamilla)