Los regidores por Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Teresa Naranjo, Mariana Fernández y Juan Alberto Salinas, denunciaron la falta de agua potable en múltiples colonias de la ciudad y acusó al SIAPA de operar con ineficacia y corrupción.

Habla Teresa Naranjo, regidora de Guadalajara.

“Ya vimos el listado de todas las colonias afectadas, pero ¿qué pasa? son las zonas donde hay menos poder adquisitivo, por eso no importa? porque yo no vi ninguna colonia donde ellos tienen sus grandes construcciones. Entonces, tenemos que apelar, me quiero imaginar lo que esas familias están pasando meses sin agua, en pleno temporal de calor, una mamá que sale todas las mañanas a llevar a sus pequeños ¿con ropas sucias, sin bañarse?”.

Los ediles también criticaron a la alcaldesa Verónica Delgadillo por priorizar su imagen en foros internacionales en lugar de atender la crisis local.

Morena propuso la adquisición de pipas de agua para abastecer a las colonias más afectadas. (Por Usi Toledo Aguayo)