La dirigencia estatal de Morena en Jalisco expresó su respaldo a Ariadna Montiel como nueva presidenta nacional del partido, tras su elección el pasado domingo, informó la presidenta estatal, Érika Pérez García.

La lideresa señaló que desde Jalisco se acompañará la nueva etapa del partido, al destacar el compromiso de la nueva dirigencia con la ciudadanía y el fortalecimiento del proyecto político.

“Desde aquí le decimos que cuenta con Jalisco para seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Sabemos del compromiso que tiene con la ciudadanía, lo ha demostrado desde sus inicios en la izquierda porque sabemos que va a hacer un excelente trabajo. Tenemos claro que sin organización no hay transformación”.

Pérez García indicó que, durante la gestión de la anterior dirigente, Luisa María Alcalde, el partido logró fortalecimiento territorial y mayor cohesión interna. (Por Marck Hernández)