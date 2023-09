La renuncia del senador Jorge Carlos Ramírez Marín al PRI, no es producto de ningún acuerdo inconfesable, asegura el presidente de Morena, Mario Delgado.

“No hay ningún tipo de pacto con él, no hay ningún acuerdo inconfesable, él si se quiere sumar al proyecto de la transformación es bienvenido como otros miles de ciudadanos lo están haciendo actualmente en el país. Si él quiere participar en este proceso tendrá que cumplir los requisitos y tendrá que someterse a la voluntad de la gente a través de las encuestas”.

Ramírez Marín, quien fue titular de Sedatu el sexenio pasado, se integró al Verde Ecologista, partido aliado de Morena, y con el cual pretende competir por la candidatura a gobernador de Yucatán. En la última semana es el tercer ex integrante del gobierno de Peña Nieto, que deja al tricolor. Apenas el fin de semana lo hicieron el ex secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña y la ex subprocuradora Mariana Benítez. (Por Arturo García Caudillo)